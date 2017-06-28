Помощник президента поддержал повышение ввозных пошлин на электронику

Помощник президента России Андрей Белоусов предложил разработчикам и производителям электроники сформулировать свои предложения по повышению ввозных пошлин на электронику. Об этом он заявил в ходе конференции «Российская электроника. Поиск новых точек роста», передает ТАСС.

«Просто примите решение создать рабочую группу здесь и сейчас, которая выработает предложения по эскалации (повышению таможенных пошлин — прим. «Ленты.ру»), чтобы ассоциация [разработчиков и производителей электроники] вышла через месяц с предложениями к Минэкономразвитию», — сказал Белоусов.

Он подчеркнул, что никаких барьеров для выхода с такой инициативой у бизнеса нет.

Механизм, по словам Белоусова, «очень простой»: рабочая группа формулирует свои предложения о том, как должны быть устроены ввозные пошлины, которые направляются в рабочую группу Минэкономразвития. «Эта инициатива всегда исходит от бизнеса, — отметил помощник президента. — Рабочая группа отрабатывает эту тему, у нас есть специальная комиссия, которую возглавляет министр экономического развития. Эта комиссия одобряет ваше предложение, дальше это идет в ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия) и принимается решение».

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При этом от отметил, что при острой необходимости можно вводить временные пошлины. «Можно пошлины вводить на временной основе, там не требуется решение ЕЭК, это можно делать на российском уровне», — отметил помощник президента.

В то же время Белоусов отметил, что такая инициатива может противоречить нормам ВТО, однако существующий санкционный режим в отношении России меняет ситуацию. «И сегодня довольно-таки странно нам оглядываться даже на наши обязательства, когда по отношению к РФ все базовые принципы ВТО отложены в сторону», — подчеркнул он.

В начале 2017 года Россия обжаловала в ВТО антидемпинговую меру, которую ввели страны Евросоюза в отношении холоднокатаного проката. Как отмечали в Минэкономразвития, причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные Европейской комиссией в ходе антидемпингового расследования.