Депутат Рады обвинил меджлис в нежелании что-то делать для возвращения Крыма

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук заявил, что активисты и руководители запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» ничего не делают для возвращения Крыма Украине. Об этом в среду, 28 июня, он сказал в эфире телеканала «112 Украина», видео доступно на YouTube.

По словам Мосийчука, активисты меджлиса в Крыму либо сдали украинский паспорт, либо оставили, но в то же время получили и российский документ.

«При всем уважении к крымско-татарскому народу, когда кричат, что давайте дадим автономию, давайте то сделаем, — я не против. У меня один вопрос: первыми пошли получать российские паспорта, к сожалению, именно крымские татары. Второе: где партизанские отряды в горах Крыма, где подорванные эшелоны оккупантов, где уничтоженная инфраструктура? Нет! Извините», — сказал парламентарий.

Он добавил, что каждый житель полуострова должен определиться — либо оставаться украинским гражданином, либо быть «предателем и коллаборационистом».

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29 мая депутат Верховной Рады, один из лидеров меджлиса Рефат Чубаров заявил, что Крым вернется под контроль Киева при его жизни. Он добавил, что это произойдет в результате не военных, а дипломатических действий. По его словам, для определения будущего Крыма могут быть привлечены третьи страны.

В Москве регулярно подчеркивают, что вопроса статуса Крыма не существует. 3 сентября 2016-го президент России Владимир Путин указал, что любые дискуссии о территориальной принадлежности региона закрыты.

Крым вошел в состав России по результатам прошедшего 16 марта 2014 года референдума. В Киеве отказались признать итоги плебисцита и считают полуостров украинской территорией. Москва, в свою очередь, настаивает на соответствии процедуры воссоединения Крыма с РФ нормам международного права.