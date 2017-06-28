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Назван способ создания регенерирующего сердца

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Морской анемон Nematostella vectensis
Морской анемон Nematostella vectensis

Биологи из Университета штата Флорида пришли к выводу, что механизм регенерации мускульной ткани морского анемона Nematostella vectensis может быть использован для восстановления сердечных мышц у людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

N.vectensis распространены на атлантическом и тихоокеанском побережьях Северной Америки, а также на юго-восточном побережье Англии. Длина их тел не превышает шести сантиметров. Геном этих беспозвоночных полностью секвенирован, а сами актинии стали модельным объектом для изучения процессов развития стрекающих и их молекулярной биологии. Одна из характерных особенностей N.vectensis — регенерация тканей.

Исследователи изучили механизм, лежащий в основе формирования мышечной массы у актинии. Оказалось, что на этапе гаструляции, когда у стрекающих образуются два основных пласта тела (эктодерма и эндодерма), различные сигнальные молекулы, включая костные морфогенетические белки и TCF-белки, влияют на активность определенных генов. Это, в свою очередь, приводит к превращению клеток зародыша в клетки с определенными функциями, в том числе мускульные. Данный механизм позволяет морскому анемону восстанавливать мышечную ткань на протяжении всей своей жизни.

Кроме того, результаты исследования подтверждают гипотезу, что самые первые мускульные клетки, появившиеся в ходе эволюции, были аналогичны клеткам сердечной мышцы и возникли из кишечной ткани существа, напоминающего N.vectensis.

Ученые полагают, что в будущем получится активировать процессы регенерации в сердце людей с помощью сигнальных молекул, подобно тому, как это происходит у актиний. Однако необходимы дальнейшие исследования.

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