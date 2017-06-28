«ЕвроСибЭнерго» выкупит акции «Иркутскэнерго» у миноритариев по рекордной цене

Компания «ЕвроСибЭнерго», принадлежащая Олегу Дерипаске, намерена выкупить у миноритарных акционеров около 9 процентов акций «Иркутскэнерго» по рекордной цене в 8 миллиардов рублей. Оферту в ближайшее время направит дочерняя компания «ЕвроСибЭнерго» — Тельмамская ГЭС. Об этом сообщает радиостанция «Business FM».

В сообщении отмечается, что «ЕвроСибЭнерго» уже получило соответствующее разрешение от Центробанка.

Необходимо отметить, что поведение «ЕвроСибЭнерго» в отношении миноритариев «Иркутскэнерго» довольно нетипично для российского рынка, так как, как правило, мажоритарные акционеры не стремятся выкупать у них бумаги по адекватной цене. При этом акции «Иркутскэнерго» не обладают высокой ликвидностью на открытом рынке, поэтому объем торгов ими редко превышает 2-3 миллиона рублей в день. Соответственно, продать их, не обрушив котировки, практически нереально.

Эксперты, как отмечает радиостанция, связывают неожиданный шаг компании Дерипаски со стремлением продемонстрировать рынку уважительное отношение к правам миноритариев, что в преддверии IPO головной структуры Группы En+ в Лондоне является позитивным сигналом потенциальным инвесторам. Эксперты также отмечают, что предложенная оферта станет одной из самых больших в энергетическом секторе за последние годы. Цена выкупа одной акции составит 17 рублей 42 копейки, что примерно соответствует текущей котировке «Иркутскэнерго» на бирже.

Тельмамская ГЭС выкупила 40 процентов акций «Иркутскэнерго» у компании «Интер РАО» в июне 2016 года. В результате совокупная доля «ЕвроСибЭнерго» в «Иркутскэнерго» превысила 90 процентов.