Дом сыгравшего Леонарда в «Теории Большого взрыва» актера сгорел

Ранчо американского актера Джонни Галэки, известного по роли Леонарда Хофстедтера в ситкоме «Теория Большого взрыва», уничтожено кустарниковым пожаром. Об этом в среду, 28 июня, сообщает CNN со ссылкой на представителя артиста.

Дом Галэки располагался неподалеку от города Санта-Маргарита. Пожар охватил центральную часть штата Калифорния площадью 6,4 квадратных километра. Отмечается, что актера на ранчо во время инцидента не было.

Галэки обратился со словами поддержки к соседям, чьи дома также пострадали. «Общество формируют не постройки, а люди. И если жители Санта-Маргариты научили меня чему-нибудь, так это тому, что как только дым уходит, наступает время помогать друг другу и отстраиваться заново», — заявил он.

В сентябре 2016 года Галэки занял второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров телевидения по версии американского журнала Forbes. Его доход составил 24 миллиона долларов. Лидером списка стал Джим Парсонс, исполняющий в «Теории Большого взрыва» роль Шелдона Купера.

