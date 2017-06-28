Иркутск оставили без прямых выборов мэра

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области отклонили проект закона о возвращении прямых выборов мэра Иркутска. Об этом сообщается на сайте регионального парламента в среду, 28 июня.

Против документа проголосовали 26 человек, за — девять, двое воздержались, уточняет irk.ru.

По словам председателя комитета по законодательству о госстроительстве и местном самоуправлении Бориса Алексеева, действующий способ избрания главы города не может расцениваться как ограничение избирательных прав граждан, поскольку он основан на нормах федерального законодательства. Кроме того, по словам Алексеева, его законность подтвердил Конституционный суд России.

С законодательной инициативой о возвращении прямых выборов выступили депутаты от фракции КПРФ. Документом предлагалось установить в качестве единственного способа избрания глав муниципальных образований Приангарья прямые выборы. Для этих целей необходимо было исключить положения, ограничивающие действие данной нормы в Иркутске, а также признать утратившей силу статью, регулирующую особый порядок избрания главы муниципалитета, передает ФедералПресс.

Прямые выборы мэра Иркутска были отменены в 2015 году. Градоначальника теперь избирает местный законодательный орган.