В Москве ответили на слова британского премьера о ветхом «Адмирале Кузнецове»

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков назвал хвастливыми слова британского министра обороны Майкла Фэллона о красоте авианосца «Королева Елизавета» и «обветшалости» российского «Адмирала Кузнецова». Его заявление передает в четверг, 29 июня, ТАСС.

По его словам, Фэллон показывает незнание военно-морской науки и не видит отличий между двумя судами, первое из которых Конашенков назвал «авиаматкой», а второе — авианесущим крейсером.

«Так же, как у пчел, британский авианосец самостоятельно способен лишь выпускать из чрева самолеты, находясь в плотном окружении роя защищающих его боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок. (...) "Адмирал Кузнецов" оснащен зенитным, противолодочным и, самое главное, противокорабельным ракетным вооружением "Гранит"», — сказал представитель Минобороны.

Он отметил, что «Королева Елизавета» — всего лишь удобная крупногабаритная морская цель.

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Фэллон высказался об «Адмирале Кузнецове» в интервью газете The Telegraph 27 июня. Среди прочего он отметил, что Россия будет с завистью смотреть на новый британский авианосец.

«Королева Елизавета» — крупнейший корабль Королевского флота за всю его историю (полное водоизмещение 70,6 тысячи тонн). Корабль длиной 280 метров развивает скорость до 25 узлов. Он может нести до 50 корабельных летательных аппаратов разного типа (без усложнения работы с авиагруппой — не более 40), в том числе многоцелевые истребители F-35B Lightning II, противолодочные вертолеты Merlin и тяжелые транспортные вертолеты CH-47 Chinook.

«Адмирал Кузнецов» в составе корабельной авианосной группы Северного флота вернулся 8 февраля из дальнего похода в восточное Средиземноморье.