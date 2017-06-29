Вышел первый трейлер перезапуска «Джуманджи»

Видео: Comicbook.com / YouTube

В сети появился первый проморолик ремейка «Джуманджи». Трейлер в четверг, 29 июня, опубликовал в Facebook голливудский актер Дуэйн Скала Джонсон.

По сюжету новой ленты, получившей название «Джуманджи: Добро пожаловать в джунгли», группа подростков обнаруживает старую приставку 1990-х. Они переносятся в тропики и меняют облик, превратившись в персонажей игры в исполнении Джонсона (снимался в серии фильмов «Форсаж»), Карен Гиллан (Эми Понд из сериала «Доктор Кто») и Джека Блэка («Кинг Конг», «Школа рока»).

Премьера картины запланирована на 28 декабря.

В оригинальной ленте «Джуманджи» режиссера Джо Джонстона, выпущенной в 1995 году, двое детей находят волшебную настольную игру, которая может затянуть людей в параллельный мир, а также выпустить из него диких животных.