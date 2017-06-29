Песков переадресовал следователям вопрос о вердикте по делу об убийстве Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил журналистам направить в следственные органы вопрос о том, поставлена ли окончательная точка в деле об убийстве Бориса Немцова. Его слова в четверг, 29 июня, передает «Интерфакс».

«Это не вопрос Кремля», — ответил он на просьбу прокомментировать вердикт присяжных.

Ранее в этот день коллегия присяжных в Московском окружном военном суде признала виновными всех пятерых подсудимых по эпизоду об убийстве оппозиционного политика.

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По мнению коллегии, преступление было совершено Зауром Дадаевым совместно с Анзором и Шадидом Губашевыми, Темирланом Эскерхановым, Хамзатом Бахаевым и лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с его смертью (Беслан Шаванов).

За виновность Дадаева, которого следствие считает исполнителем убийства, проголосовали 10 из 12 присяжных. Причастность остальных также признали большинство членов коллегии. Никто из пятерых подсудимых не заслуживает снисхождения, говорится в вердикте.

28 июня представитель Кремля высказал мнение, что на расследование убийства Немцова могут уйти годы, но это не значит, что правоохранительные органы откажутся от поисков заказчика.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года.