Суд в Гааге вынес решение в пользу Словении в территориальном споре с Хорватией

Словения получила право прохода к международным водам через хорватские территориальные воды в Адриатическом море, а также три четверти площади Пиранского залива (является частью Триестского залива). Такое постановление вынес в четверг, 29 июня, арбитражный суд в Гааге, передает Reuters.

Согласно вердикту, коридор, по которому словенские корабли и самолеты смогут беспрепятственно передвигаться, должен быть шириной около 2,5 морских миль (4,63 километра). Отмечается, что Словения не получает эту территорию в собственность.

Хорватские власти заявили, что не признают решение суда.

Две республики, ранее входившие в Югославию, с 1991 года ведут спор о разделе Пиранского залива в северной части Адриатического моря. В частности, Загреб требовал лишить Словению прямого доступа к нейтральным водам, в то время как Любляна добивалась создания специального коридора.

В 1991 году Словения и Хорватия вышли из состава Югославии и провозгласили независимость. Через 13 лет Словения вступила в ЕС и НАТО. Хорватия присоединилась к Североатлантическому альянсу в 2009-м, а к Евросоюзу в 2013 году.