Для отдыхающих создали сервис по подбору «звездных» купальников

Круизный оператор Dreamlines разработал сервис по подбору купальников специально ко Дню бикини, отмечаемому 5 июля. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 29 июня.

На портале представлены изображения известных актеров и актрис, топ-моделей, певиц и прочих знаменитостей в купальных костюмах, в которых они снимались в фильмах, клипах и фотосессиях.

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К примеру, на сайте есть фото Памелы Андерсон в купальнике из сериала «Спасатели Малибу», Кэмерон Диас («Ангелы Чарли 2: Только вперед»), Гвинет Пэлтроу («Талантливый мистер Рипли»), Дженнифер Лопес (клип Back It Up), Хайди Клум (съемка для журнала Sports Illustrated) и другие подобные образы.

На сервисе также представлены и мужчины в плавках: Дэниэл Крейг (фильм «Казино "Рояль"»), футболист Дэвид Бекхэм, снявшийся для рекламы нижнего белья H&M, Роберт Редфорд (фильм «Великий Гэтсби» 1974 года) и другие звезды.

Кроме того, портал предоставляет возможность посмотреть на купальные костюмы мультипликационных героев, например, Гомера Симпсона, Дональда Дака или Минни Маус.

На сайте можно применить различные фильтры, к примеру, отобрать костюмы только для мужчин или для женщин, для героев мультфильмов, выбрать скромный наряд или откровенный купальник.