Захарова рассказала о новом шпиле на высотке МИД

Работы по замене шпиля и ремонт фасада центральной части высотки МИД на Смоленской площади полностью завершатся к концу августа. Об этом в четверг, 29 июня, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова, передает Национальная служба новостей (НСН).

«Цвет шпиля и отреставрированной части фасада с гербом Советского Союза соответствует колористическому решению здания 50-х годов. Сейчас ведутся работы по устройству кровли, монтажу инженерных сетей», — приводит агентство слова Захаровой.

По ее словам, в 2018 году планируется начать реконструкцию 16-этажной правой пристройки.

В апреле в Мосгосстройнадзоре сообщали, что замена шпиля завершится ориентировочно в мае — начале июня, писало сетевое издание m24.ru. Старую конструкцию, пришедшую в негодность, распилили на сувениры.

Работы по замене шпиля на здании МИД России начались в сентябре позапрошлого года. Ремонт стал возможным после переезда семьи соколов-сапсанов, которые жили на крыше.

Здание Министерства иностранных дел — одна из семи высоток, которые были построены в Москве в 1950-е. Авторы проекта — архитекторы Владимир Гельфрейх и Михаил Минкус. В 1951-м член Политбюро ЦК КПСС Лаврентий Берия (куратор стройки) распорядился изменить верхнюю часть дома. Специалистам пришлось устанавливать шпиль на уже готовом здании.