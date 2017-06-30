Собака присоединилась к Венскому камерному оркестру на концерте в Турции

На концерте Венского камерного оркестра в турецком городе Эфес на сцену вышла собака. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Во время исполнения Симфонии № 4 немецкого композитора Феликса Мендельсона на фестивале IKSEV к оркестру присоединился лабрадор. Пес устало проковылял мимо музыкантов и улегся недалеко от дирижера. Скрипач, возле которого устроилось животное, с улыбкой поглядывал на неожиданного гостя, но продолжал играть. Зрители отреагировали на появление собаки смехом и аплодисментами.

Видео, опубликованное в Twitter турецким пианистом Фазилем Сеем, собрало около 4 тысяч ретвитов и свыше 6,5 тысячи лайков.

В 2016 году сообщалось, что в Турции бродячие собаки обгрызли припаркованную машину.