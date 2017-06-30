Израиль ответил воздушным ударом на случайный обстрел со стороны Сирии

Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по позициям сирийской армии в районе Голанских высот. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает Haaretz.

В результате налета уничтожен миномет. Действия авиации стали ответом на случайный артиллерийский обстрел с сирийской стороны, произошедший в этом районе ранее 30 июня. На контролируемой Израилем территории никто не пострадал.

Данный инцидент стал уже четвертым подобным происшествием за последнюю неделю. 27 июня израильская авиация в ответ на обстрел территории страны, нанесла удар по двум объектам группировки ХАМАС в секторе Газа. Еще два похожих случая произошли 25 июня.

Голанские высоты, уже полвека контролируемые Израилем, — одна из многочисленных спорных территорий на Ближнем Востоке. С 1944 по 1967 год они принадлежали Сирии, затем в ходе Шестидневной войны были захвачены еврейским государством и впоследствии аннексированы. Совет Безопасности ООН признал произошедшее незаконным. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории.