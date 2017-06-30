Фанаты сериала «Восьмое чувство» уговорили Лану Вачовски снять еще одну серию

Благодаря многочисленным просьбам поклонников закрытого сериала «Восьмое чувство» его автор Лана Вачовски и компания Netflix выпустят в 2018 году новый двухчасовой эпизод. Обращение режиссера опубликовано на странице проекта в Facebook.

«Волнующие послания, петиции, коллективный голос, который боролся за сериал, — такой отклик превзошел наши ожидания», — отметила режиссер.

«Я вместе с Netflix (поверьте, там любят сериал так же, как и мы, но рейтинги были спорными) с огромным удовольствием объявляю, что в следующем году мы выпустим новый эпизод продолжительностью два часа», — заявила Вачовски.

Компания отказалась от дальнейших съемок сериала после выхода второго сезона в начале июня. Причины такого решения не назывались.

Сериал дебютировал на Netflix 5 июня 2015 года. Первый сезон состоял из 12 эпизодов, все они вышли одновременно. В «Восьмом чувстве» рассказывается о восьми незнакомцах, которые оказываются ментально связанными друг с другом. Главные роли исполнили Эмел Амин, Пэ Ду На, Джейми Клейтон, Тина Десае, Таппенс Мидлтон, Макс Римельт, Мигель Сильвестре и Брайан Дж. Смит. Режиссерами выступили авторы трилогии «Матрица» Лана и Лилли Вачовски.