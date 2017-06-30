«Коммунисты России» предложили депутатам принимать законы с петлей на шее

Лидер югорского отделения «Коммунистов России» Вадим Абдуррахманов призвал парламентариев Ханты-Мансийского автономного округа публично декларировать законодательные инициативы. Об этом сообщается на сайте партии в пятницу, 30 июня.

«Я предложил им принимать законы, читать свои законопроекты перед народом на площади — стоя на табуретках или на бочках с петлей на шее», — рассказал Абдуррахманов. По его мнению, такой метод застраховал бы от принятия законов, идущих во вред народу.

Материалы по теме Размандачены Пять способов лишиться депутатского кресла в Госдуме шестого созыва

Между тем местные депутаты предложение коммуниста не оценили. «Также не поддержали депутаты предложения наказывать их по статье "мошенничество" за неисполнение предвыборных обещаний и урезать зарплаты чиновников до средней по региону», — говорится в сообщении.

1 июня якутский депутат от «Единой России» Виктор Федоров предложил разработать механизм, который позволит избирателям отзывать региональных и муниципальных парламентариев.