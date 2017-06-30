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«Коммунисты России» предложили депутатам принимать законы с петлей на шее

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Лидер югорского отделения «Коммунистов России» Вадим Абдуррахманов призвал парламентариев Ханты-Мансийского автономного округа публично декларировать законодательные инициативы. Об этом сообщается на сайте партии в пятницу, 30 июня.

«Я предложил им принимать законы, читать свои законопроекты перед народом на площади — стоя на табуретках или на бочках с петлей на шее», — рассказал Абдуррахманов. По его мнению, такой метод застраховал бы от принятия законов, идущих во вред народу.

Между тем местные депутаты предложение коммуниста не оценили. «Также не поддержали депутаты предложения наказывать их по статье "мошенничество" за неисполнение предвыборных обещаний и урезать зарплаты чиновников до средней по региону», — говорится в сообщении.

1 июня якутский депутат от «Единой России» Виктор Федоров предложил разработать механизм, который позволит избирателям отзывать региональных и муниципальных парламентариев.

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