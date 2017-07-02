Пациент расстрелял психиатра в Хорватии

На хорватском острове Раб в Адриатическом море пациент Серджан Смойвер (Srđan Smojver) расстрелял из автомата Калашникова психиатра Синишу Ракича (Siniše Rakića). Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщает издание Jutarnji list.

По информации портала, пациент и доктор проживали в многоквартирном доме в поселке Барбат. Утром в воскресенье Серджан Смойвер застрелил психиатра. Жена Ракича сумела спастись, выпрыгнув из окна первого этажа.

После этого Смойвер забаррикадировался в собственной квартире, угрожая устроить взрыв. После этого, как сообщили в министерстве внутренних дел республики, подозреваемый 1969 года рождения открыл стрельбу по прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. В настоящее время переговоры между ним и стражами порядка продолжаются. Мужчину уговаривают сдаться властям.

Причина, по которой Смойвер застрелил психиатра, пока неизвестна. Тем не менее предполагается, что убийство могло быть совершено из-за некого имущественного спора.

В феврале бывший полицейский, пришедший на осмотр к психиатру в одну из стамбульских клиник, неадекватно отреагировал на предложение о госпитализации. По словам главного врача больницы, после предложения лечь на обследование пациент, вооруженный пистолетом, вытолкал проводившего прием доктора из кабинета, запер дверь и заявил о намерении совершить самоубийство.