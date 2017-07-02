Бритни Спирс во время концерта спела для своего телохранителя

Видео: dailymail.co.uk

Американская певица Бритни Спирс во время концерта в Сингапуре поздравила своего телохранителя с днем рождения, исполнив «вживую» композицию Happy Birthday to you («С днем рождения тебя»). Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщает Daily Mail.

«Он со мной, я сейчас заплачу, около пяти лет. Он один из моих любимых людей, его зовут Джейкоб», — сказала Спирс.

Интернет-пользователи отметили, что нечасто можно услышать, как Бритни Спирс поет «вживую».

Концерт проходил 30 июня на сингапурском крытом стадионе, где собралось порядка восьми тысяч поклонников певицы.