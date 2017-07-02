Консульство сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших в клубе в США

Российское консульство в Хьюстоне (штат Техас) сообщило об отсутствии граждан РФ среди пострадавших во время стрельбы в ночном клубе в американском городе Литтл-Рок (штат Арканзас). Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

«По информации полиции, граждане России не пострадали», — написали дипломаты.

В то же время, в Twitter полиции города Литтл-Рок появилось сообщение, что число пострадавших составило 28 человек. Ранее говорилось о 17-ти. Жизни всех раненых вне опасности, утверждают полицейские.

Стрельба в ночном клубе произошла в субботу. В результате произошедшего никто не погиб. Самому младшему из пострадавших 16 лет.

Личность человека, открывшего стрельбу, не установлена.

Полицейское управление города в своем Twitter заявило, что причиной стрельбы стал конфликт между посетителями заведения и случившееся не связано с терроризмом.

