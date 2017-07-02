Появилось видео пуска «Великого похода-5»

Видео: FTHK-D L / YouTube

Появилось видео состоявшегося 2 июля пуска самой мощной в Китае ракеты-носителя «Чанчжэн-5» («Великий поход-5») с космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань. Ролик доступен на YouTube.

Агентство «Синьхуа» сообщило, что запуск прошел неудачно. Причины будут установлены позднее. Планировалось, что ракета выведет на орбиту экспериментальный спутник связи «Шицзянь-18» весом 7,5 тонны.

«Нынешний запуск является последним испытанием для данной ракеты перед отправкой в космос с ее помощью лунного зонда "Чанъэ-5", которая намечена на второе полугодие. Лунный зонд должен доставить на Землю образцы лунного грунта», — отмечало агентство.

«Чанчжэн-5» — ракета-носитель нового поколения, , которая использует экологически чистое топливо. Ее высота составляет 57 метров. Грузоподъемность — 25 тонн.