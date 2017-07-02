Китайский «Великий поход-5» запущен с космодрома Вэньчан

Китайская ракета-носитель тяжелого класса «Великий поход-5» («Чанчжэн-5») стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань в воскресенье, 2 июля, сообщает РИА Новости.

Пуск был осуществлен в 19:23 по местному времени (14.23 мск). Ракета должна вывести на орбиту спутник связи «Шицзянь-18».

Как отмечает портал Spaceflight Now, это уже второй запуск ракеты-носителя серии «Великий поход-5». Предыдущий пуск этой крупнейшей ракеты-носителя нового поколения был осуществлен в начале ноября прошлого года, также с космодрома Вэньчан.

Тогда сообщалось, что при создании ракеты были использованы свыше 200 новых технологий. Утверждалось, что при ее пусках применяется нетоксичное экологически чистое топливо, созданное из жидкого водорода и жидкого кислорода.

Высота «Великого похода-5» составляет 56,97 метра, диаметр основной ступени — пять метров. С его помощью ученые планируют к 2020 году вывести зонд на переходную орбиту Земли и Марса.

