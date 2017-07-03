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Житель Благовещенска обстрелял отдыхавших на берегу реки Зея

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В Благовещенске (Амурская область) мужчина обстрелял компанию отдыхавших на берегу реки Зея. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 2 июля, около водоема в районе села Усть-Ивановка. Как сообщается на сайте областного управления МВД, между двумя компаниями произошел конфликт, в ходе которого 29-летний местный житель несколько раз выстрелил из охотничьего ружья. Трое мужчин 1975, 1986, 1987 годов рождения пострадали и были госпитализированы.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

В августе 2016 года в Саратовской области приплывший на катере пьяный мужчина обстрелял лодочную базу областной службы спасения после того, как ему отказались заправить баллоны для дайвинга, после чего скрылся. На место происшествия за оставленным баллоном он вернулся следующим утром и заявил, что ничего не помнит о случившемся.

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