Одевавший Бейонсе модельер дебютировал на Неделе моды в Париже

Бывший креативный директор Emilio Pucci и Roberto Cavalli модельер Питер Дундас представил первую коллекцию одежды под собственным брендом. Презентация прошла в рамках Недели высокой моды в Париже. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает Vogue.

«Героиня моих коллекций — кочевница. В июле она может оказаться в месте, где идет снег, а в декабре — на пляже», — рассказал дизайнер. В коллекцию вошли 20 моделей вечерних и коктейльных нарядов. В будущем, по словам Дундаса, он не будет представлять новинки на Неделе моды, а станет выпускать коллекции вне сезона.

Фото: Vogue 1 /4

Питер Дундас — дизайнер норвежского происхождения. Он покинул пост креативного директора Roberto Cavalli в октябре 2016 года после 19 месяцев работы. До того Дундас возглавлял марку Emilio Pucci.

В феврале 2017 года Дундас создал одежду для выступления певицы Бейонсе на церемонии вручения премий «Грэмми», а также платье, в котором она появилась в зале. На сцене беременная двойней Бейонсе появилась в золотом бикини и шитом золотом прозрачном платье с накидкой, а в зал с мужем, рэпером Jay-Z , вышла в красном парчовом платье с декольте.