Катера береговой охраны Греции обстреляли турецкий сухогруз

Катера береговой охраны Греции открыли огонь по турецкому сухогрузу ACT. Об этом сообщает NTV.
Инцидент произошел недалеко от греческого острова Родос. CNN Turk уточняет, что греческие пограничники потребовали от капитана турецкого судна сбросить ход и зайти в порт для досмотра груза, однако экипаж отказался выполнить это требование.
Греческие военные моряки открыли огонь, кораблю причинен незначительный ущерб. По разным данным, в палубе и бортах насчитывается от 16 до 36 пулевых отверстий и пробоин. Никто из моряков не пострадал.
Сухогруз продолжил движение по ранее намеченному маршруту. В район инцидента вышли корабли турецкой береговой охраны.