Катера береговой охраны Греции обстреляли турецкий сухогруз

Катера береговой охраны Греции открыли огонь по турецкому сухогрузу ACT. Об этом сообщает NTV.

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Инцидент произошел недалеко от греческого острова Родос. CNN Turk уточняет, что греческие пограничники потребовали от капитана турецкого судна сбросить ход и зайти в порт для досмотра груза, однако экипаж отказался выполнить это требование.

Греческие военные моряки открыли огонь, кораблю причинен незначительный ущерб. По разным данным, в палубе и бортах насчитывается от 16 до 36 пулевых отверстий и пробоин. Никто из моряков не пострадал.

Сухогруз продолжил движение по ранее намеченному маршруту. В район инцидента вышли корабли турецкой береговой охраны.