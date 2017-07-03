Береговая охрана Греции объяснила инцидент с обстрелом турецкого судна

Береговая охрана Греции вынуждена была открыть предупредительный огонь, чтобы остановить подозреваемое в перевозке наркотиков судно под турецким флагом. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Сразу была поднята береговая охрана, корабль которой обнаружил судно "ACT" в 3,5 мили к северо-западу от Родоса, то есть в греческих территориальных водах», — сообщили силовики.

Экипаж катера потребовал от капитана судна направиться в район Родоса Триантон для досмотра. Однако капитан сухогруза не подчинился приказам и звуковым сигналам. «В итоге был открыт предупредительный огонь, чтобы остановить его. Вместо этого "ACT" продолжил движение и вошел в турецкие территориальные воды, в то время как корабль береговой охраны остановился на границе», — говорится в комментарии.

По данным турецких СМИ, никто из экипажа сухогруза не пострадал, судно получило незначительные повреждения.