Греческий суд повторно отказал Турции в экстрадиции военных

Греческий суд отказал властям Турции в экстрадиции восьмерых военных, бежавших из страны после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Об этом сообщает Reuters.

Аналогичное решение было вынесено Верховным судом Греции в январе этого года, однако Анкара обратилась к Афинам с повторным запросом о выдаче беглецов.

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16 июля прошлого года военные на вертолете Black Hawk вылетели из Турции и приземлились в окрестностях греческого города Александруполис. Они запросили политическое убежище, заявив, что на родине им грозит смерть. Анкара потребовала их возвращения. Афины передали Анкаре вертолет и пообещали разобраться в сложившейся ситуации.

15 июля 2016 года в Турции произошел военный мятеж, который был впоследствии подавлен властями. В ходе неудавшегося путча погибли свыше 230 человек, еще более 2,1 тысячи получили ранения. Несколько десятков тысяч турецких граждан были задержаны или арестованы по подозрению в причастности к мятежу.