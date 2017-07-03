Страховщики оценили ущерб автовладельцев от июньского ливня в Москве

Ущерб от ливня, прошедшего в Москве и Московской области 30 июня, может составить 20 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 3 июля, заявили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), сообщает Rambler News Service.

«На текущий момент можем сказать, что первые заявления касаются подтопленных машин и не очень существенных повреждений от падения веток и града (повреждение лакокрасочного покрытия). В основном обращения идут по автокаско», — сказал представитель ВСС.

В пресс-службе страховой компании «Согласие» отметили, что на 3 июля компания зафиксировала 85 обращений по автострахованию. Из них 29 случаев произошли на территории Москвы, остальные — в Московской области. От града пострадали 57 автомобилей, 14 — от падения деревьев, 6 — от затопления водой, 2 — от гидроудара. По страхованию имущества обращений не поступало.

«На данный момент в нашу компанию поступило 21 обращение от клиентов, чьи автомобили пострадали в результате стихийного бедствия. Причины обращений разноплановые: град в Московской области, падение деревьев в Москве», — сообщили в пресс-службе «Ренессанс страхования».

Во время ливня 30 июня в столичном регионе выпало более 90 процентов месячной нормы осадков в Москве.

