В Узбекистане замминистра образования назначили 22-летнего специалиста

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил заместителем министра народного образования 22-летнего главу одного из учебных центров Алишера Садуллаева. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает Kommersant.uz.

По информации издания, глава ведомства Улугбек Иноятов представил нового заместителя в ходе селекторного совещания. Отмечается, что выступившего с предложениями о совершенствовании системы преподавания иностранных языков в Узбекистане молодого специалиста заметил лично узбекский лидер, который и распорядился назначить его заместителем министра образования.

Алишер Садуллаев родился 11 июля 1994 года. Он выпускник Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте, до нынешнего назначения работал директором учебного центра Result.

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В январе сообщалось, что Мирзиёев перенес отмену въездных виз для туристов из 27 стран с 1 апреля 2017 года на 1 января 2021 года. Причина подобных изменений заключается «в неготовности Узбекистана к такому шагу», говорится в указе президента республики. Для начала в стране нужно создать соответствующую материально-техническую базу и систему обеспечения безопасности иностранных туристов.

Шавкат Мирзиёев стал президентом Узбекистана в декабре 2016 года в результате досрочных выборов главы государства. Необходимость проведения голосования возникла в связи со смертью 78-летнего президента Ислама Каримова, который скончался 2 сентября того же года после инсульта.