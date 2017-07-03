В Киеве пытавшийся перелететь Днепр на воздушных шариках жених упал в реку

Видео: strana.ua

В столице Украины молодой человек собирался сделать предложение руки и сердца, перелетев Днепр на огромной связке надутых гелием воздушных шаров, однако не рассчитал нужное количество и упал в реку. Видео инцидента в понедельник, 3 июля, публикует «ТСН».

По информации телеканала, избранница ждала парня на противоположном берегу реки. После того как молодой человек оказался в воде, его подобрал катер, который и доставил его к невесте. На предложение «вымокшего до нитки» возлюбленного девушка ответила согласием.