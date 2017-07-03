Покинувшая конный клуб наездница захватила с собой седло за 30 тысяч рублей

Столичные полицейские задержали 18-летнюю жительницу Московской области по подозрению в краже седла за 30 тысяч рублей из клуба, где она обучалась конному спорту. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«В полицию с заявлением о краже обратилась женщина. Потерпевшая рассказала, что из одной из частных конюшен, в которой она занимается, пропало принадлежащее ей седло стоимостью около 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Вскоре полицейские задержали подозреваемую в совершении преступления. Стражи порядка установили, что ранее 18-летняя девушка занималась конным спортом в клубе, где была совершена кража, но недавно сменила его. Для занятий на новом месте ей понадобилось седло, которое она и решила украсть.

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Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ («Кража»). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

15 мая полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже амуниции из конюшни на севере столицы. Из помещения конюшни на улице Новая Ипатовка были украдены 20 вальтрапов, 10 попон, пять меховушек, шесть вязаных шапочек для лошадей и шесть комплектов бинтов на общую сумму 40 тысяч рублей.

Меховушки подкладываются под седло, чтобы защитить спину лошади при длительных нагрузках, для аналогичных целей используются и суконные покрывала — вальтрапы. Зимой лошадям также необходимы шапочки и теплые попоны, чтобы не мерзнуть во время длительных прогулок вне манежа.