Потерявшаяся в США туристка оставила эротическое послание для спасателей

Видео: ShayK Yarbouti / YouTube

Туристка, потерявшаяся в американском штате Калифорния, выложила с помощью камней сообщение «Отправьте фото ню, пожалуйста» (Send Nudes Plz). Такое видео было опубликовано на канале YouTube ShayK Yarbouti.

Как поясняется в комментарии к ролику, инцидент произошел в пятницу, 30 июня. Отдыхающая, еще один человек и собака потерялись на горе Коулз рядом с городом Сан-Диего. К ним отправили вертолет со спасателями. Прямую трансляцию операции вел местный телеканал Fox 5. Отмечается, что люди и собака были благополучно спасены.

На ролик обратили внимание пользователи соцсети Reddit. Пост под названием «Телеведущих Сан-Диего уморительно затроллили» набрал свыше одной тысячи комментариев.