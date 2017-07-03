В США мужчина прострелил себе ногу при попытке сорвать акцию антифашистов

В США мужчина случайно прострелил себе ногу, пытаясь сорвать акцию антифашистов. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел субботу, 1 июля, в Геттисберге, штат Пенсильвания. Несколько десятков человек в камуфляже, представляющих «патриотические группы и движения», собрались в Геттисбергском национальном военном парке. Поводом стали слухи о том, что антифашисты собираются провести демонстрацию в годовщину битвы при Геттисберге и осквернить памятник павшим в сражении.

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Как сообщила полиция, один из участников акции, 23-летний Бенджамин Хорнбергер, явился на сходку со старым револьвером и американским флагом. Когда он, устав нести знамя, решил упереть флагшток в кобуру на поясе, курок соскочил и раздался выстрел. Охранявшие митинг полицейские оказали Хорнбергеру медицинскую помощь и доставили в больницу. Когда стражи порядка попытались разрядить револьвер, раздался второй выстрел. На этот раз пуля ушла в землю, никто не пострадал.

Слухи об антифашистской акции оказались ложными.

Битва при Геттисберге произошла 1-3 июля 1863 года и оказалась самой кровопролитной за все время Гражданской войны в США. В сражении Потомакская армия северян под командованием генерала Мида выдержала атаки Северовирджинской армии генерала Ли, вынудив ее отойти. После битвы армия Ли вынуждена была прервать наступление и отойти обратно за Потомак.