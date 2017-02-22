Обстрелявшие друг друга охотники из Техаса свалили вину на мигрантов

В Техасе двое мужчин случайно выстрелили друг друга и обвинили в случившимся нелегальных мигрантов. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел на ранчо на юге Техаса, недалеко от мексиканской границы. Полиция прибыла на место происшествия и обнаружила двое мужчин, истекающих кровью от огнестрельного ран. Пострадавшие—наставник Уокер Доггерти и его клиент Эдвин Робертс— сообщили патрульным, что их обстреляли нелегалы, которых они видели на ранчо некоторое время назад. В случившимся также по версии пострадавших был замешан Майкл Брайант: охотничий наставник и коллега Доггерти.

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История разошлась в социальных сетях, после того как уполномоченный по вопросам сельского хозяйства в Техасе и ярый сторонник президента США Сид Миллер опубликовали ее на своей странице в Facebook.

Однако полиция не поверила пострадавшим, а суд постановил, что охотники сами стреляли друг в друга. Обвинитель по делу отметил, что Доггерти был одержим паранойей: он искренне верил, что на Робертса и его жену напали беженцы и забрались в их автомобиль. Это и вынудило Робертса открыть огонь. Доггерти вместе с напарником схватили оружие и начали стрелять в ответ.

В итоге неудачливым охотникам грозит до 5 лет тюрьмы.

