Тайские туристы стали чаще интересоваться отдыхом в России

Таиландские туроператоры зафиксировали значительное увеличение количества забронированных в Россию путевок. По словам помощника руководителя отдела планирования туров H.I.S.Thailand Нитикорна Таотхонга, данный параметр возрос драматическим образом. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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При этом, как отмечает Таотхонг, из-за террористических атак у таиландцев значительно упал интерес к поездкам в Великобританию. Париж, также пострадавший из-за деятельности экстремистов, путешественники из этой страны выбирают охотней, уточнил эксперт.

Представитель таиландской компании We Travel Center подтвердил факт падения интереса к Великобритании. Он уточнил, что его фирма сейчас активно занимается продвижением туров в Россию и на Мальдивы, чтобы компенсировать снижение продаж на английском рынке.

В апреле сообщалось, что российские путешественники заняли третье место по численности в Таиланде по итогам первого квартала текущего года.

