Россия вошла в тройку лидеров по числу туристов в Таиланде

Российские путешественники заняли третье место по численности в Таиланде по итогам первого квартала текущего года. Такую информацию в среду, 26 апреля, опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В январе-марте в этой стране отдохнули почти 489 тысяч россиян. Лидером в данной сфере стал Китай с показателем в 2,4 миллиона человек, на втором месте — Малайзия (около 814 тысяч).

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Кроме того, в первом квартале из Южной Кореи в Таиланд приехали 463 тысячи человек, из Японии прибыли 408 тысяч (четвертая и пятая позиции соответственно). В десятку рейтинга в порядке убывания также вошли Лаос, Индия, Германия, США и Великобритания.

Россия также оказалась лидером по росту турпотока в Таиланд за первые три месяца текущего года. Этот показатель увеличился почти на 37 процентов по сравнению с тем же периодом 2016-го. Число гостей из Малайзии, напротив, упало более чем на восемь процентов, из Китая — на семь процентов.

В марте АТОР сообщала, что летом 2016 года в азиатском королевстве отдохнуло в три раза больше россиян, чем в аналогичный период 2015-го. В январе стало известно, что число российских туристов в Таиланде впервые за два последних года преодолело отметку в миллион человек.