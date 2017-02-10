Таиланд продлил срок бесплатной выдачи туристических виз

Правительство Таиланда до конца августа продлило срок бесплатной выдачи однократных туристических виз в дипломатических учреждениях за пределами страны. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Кроме того, до этого времени продлено и действие распоряжения о сокращении в два раза, до 1 тысячи бат (около 1,7 тысячи рублей), суммы сбора за визу по прибытию.

Подобный документ могут оформлять граждане 19 стран, с которыми у Таиланда заключены соответствующие соглашения. В этот список, в частности, входят, Китай, Индия, Казахстан, Литва, Украина и другие государства.

Россияне имеют право на безвизовое посещение Таиланда с туристической целью на срок до 30 дней. Если отдыхающий планирует более длительное пребывания в королевстве, ему потребуется разрешение на въезд.

Власти азиатской страны отменили плату за однократные туристические визы с 1 декабря 2016 года. Тогда планировалось, что такой режим продлится до конца февраля 2017 года.

