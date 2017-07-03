Кемеровчанин сломал обе руки переставшей критиковать его жене

Житель города Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область) сломал руки своей жене за излишнее спокойствие. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

В полицию о произошедшем рассказали сотрудники городской больницы, куда поступила женщина с поломанными руками. Было установлено, что травмы она получила в ходе конфликта с мужем. Он заявил, что избил супругу металлической шумовкой потому, что его стали раздражать ее спокойствие и уравновешенность.

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«Женщина на протяжении нескольких недель принимала прописанное врачом успокоительное и вследствие этого не реагировала на многочисленные провокации со стороны мужа и не предъявляла ему претензий, когда он приходил домой в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник не выдержал этого, избил супругу, а после вызвал ей скорую помощь», — говорится в сообщении. Позднее, находясь под следствием, он с ножом угрожал жене расправой.

33-летний подозреваемый был задержан. Установлено, что ранее он был судим. В его отношении возбудили дело по двум статьям Уголовного кодекса.

В апреле в поселке Октябрьский (Кировская область) пьяный мужчина избил жену кочергой и запер ее в яме для хранения овощей, а также сжег паспорт супруги в печи. Освободила женщину мать мужа, которая пришла в гости.