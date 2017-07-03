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Находившийся шесть лет в международном розыске россиянин задержан в Испании

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Испанские силовики задержали в Аликанте (автономная область Валенсия) гражданина России, находившегося с 2011 года в международном розыске. Об этом сообщается на сайте Гражданской гвардии Испании.

В документах ведомства мужчина обозначен инициалами LP, ему 42 года. По данным испанских правоохранителей, он был объявлен в розыск российскими властями по подозрению в мошенничестве с бюджетными средствами.

Для проживания на территории королевства мужчина использовал поддельные документы гражданина Украины.

27 января испанские власти экстрадировали в Россию жителя Ставрополя Алексея Шияна, обвиняемого на родине в убийствах. Первый раз Шияна арестовали в 2007 году в Испании, где он проживал с местной жительницей. Он был выдан России, где в 2008 году предстал перед судом и был оправдан присяжными. Верховный суд России отменил оправдательный приговор, но к тому моменту Шиян сумел снова уехать в Испанию. Во второй раз его задержали в 2014 году. Суд отпустил его с условием постоянных отметок в полиции, но Шиян снова пропал, пока шел процесс о повторной экстрадиции в Россию.

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