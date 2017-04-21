В США российскому программисту Левашову предъявили новые обвинения

В США российскому программисту Петру Левашову предъявили новые обвинения. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности первого заместителя помощника генерального прокурора Тревора Макфаддена.

«Лишь вчера суд в Коннектикуте выдвинул против его обвинения по восьми пунктам в том, что он был руководителем ботнета Kelihos», — рассказал он.

По данным агентства, ранее в федеральном суде штата Аляска россиянину предъявили обвинения по двум пунктам — мошенничество в интернете и незаконный перехват электронных сообщений. До этого в министерстве юстиции заявили, что уже много лет назад в отношении Левашова были заведены дела в штате Мичиган и городе Вашингтон (округ Колумбия).

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9 апреля сообщалось о задержании Петра Левашова в Барселоне по запросу Соединенных Штатов. В Испании программист отдыхал с женой. По ее словам, полицейские ворвались в их апартаменты ночью, показали некие документы без печати и заявили, что россиянин якобы создал вирус, который привел республиканца Дональда Трампа к победе на президентских выборах в Соединенных Штатах в ноябре 2016 года.