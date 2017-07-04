Поигравший за «Анжи» португалец пожаловался на постоянную стрельбу в Дагестане

Бывший нападающий краснодарской «Кубани» и махачкалинского «Анжи» Угу Алмейда рассказал о постоянной стрельбе в Дагестане. Слова португальского футболиста приводит Tribuna Expresso.

«Когда я перешел в "Анжи", мне сказали, что мы будем жить в Москве. Но в межсезонье сообщили, что мы переезжаем в Дагестан. Это убило меня. Я будто попал в зону боевых действий. Республика выглядела полностью разрушенной, на улице слышались перестрелки каждый день», — сказал Алмейда и добавил, что однажды на его глазах автомобиль протаранил человека и поехал дальше, словно ничего не произошло.

По словам 33-летнего португальца, ему пришлось жить на стадионе. «Отель был прямо на арене. Мне было 30 лет, а я почувствовал себя снова 14-летним, живя прямо на стадионе. Контракт с "Анжи" был рассчитан на два года, но я выдержал только шесть месяцев», — сказал футболист.

Алмейда выступал за «Анжи» в 2015 году. В 14 матчах за махачкалинский клуб португалец забил два мяча. В настоящее время футболист выступает за греческий АЕК.