Лжерабочие украли из домов в Митино пожарное оборудование на 1,4 миллиона рублей

Столичные полицейские задержали троих подозреваемых в краже пожарного оборудования — 138 приводов системы дымоудаления на 1,4 миллиона рублей — из подъездов жилых домов на Митинской улице. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По версии следствия, подозреваемые — приезжие из ближнего зарубежья в возрасте от 24 до 29 лет — переодевшись в форму рабочих, похитили пожарную технику, которую увезли на автомобиле. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемые задержаны.