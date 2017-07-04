Межтопэнергобанк закрыл часть отделений

Межтопэнергобанк закрыл часть офисов, остальные работают только в консультационном режиме. Об этом во вторник, 4 июля, сообщила кредитная организация.

Отделения банка в Нижнем Новгороде, Балашихе и Ивантеевке работают до 12 часов. Офисы в Москве, Новосибирске, Бийске, Брянске, Владимире, Волжском, Калуге, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Реутове, Рязани, Тамбове, Твери — до 13 часов. Филиалы в Челябинске и в Белгороде — до 15 часов по местному времени. Отделения в Самаре, Тюмени, Курске, Подольске, а также операционная касса на Пятницком шоссе в Московской области функционируют в обычном режиме.

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«Клиенты могут обратиться для получения справок о состоянии счетов, операциях по счетам, выписок, а также осуществить внутрибанковские безналичные переводы и совершить приходные операции, в том числе, для погашения кредитов», — отметили в банке.

3 июля Межтопэнергобанк сообщил о затруднениях при осуществлении расчетов, которые вызваны нехваткой доступной ликвидности. В конце июня кредитная организация прекратила обслуживание клиентов.