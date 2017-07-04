На Мальте узаконят однополые браки и разрешат гей-парам усыновление детей

На Мальте подготовлены поправки в закон «О браке», которые легализуют однополые союзы. Об этом сообщает The Independent.

Изменения также предусматривают изъятие из закона терминов «муж», «жена», «мать» и «отец» и замену их на гендерно-нейтральные. Кроме того, разрешается усыновление детей гей-парами.

«Мальта хочет занять лидирующее место в вопросах гражданских свобод ЛГБТ-сообщества, чтобы служить образцом для остального мира», — заявил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

В свою очередь, архиепископ Мальты Чарльз Шиклуна отметил, что церковь «не против геев», но подверг критике предложенные изменения. «Изъятие из закона терминов "муж" и "жена", "отец" и "мать" вызывает сожаление», — сказал он.

В декабре 2016 года Мальта стала первой европейской страной, где законодательно запрещено назначать лечение от гомосексуализма. Попытка вынудить другого человека сменить ориентацию или гендерную идентичность считается в государстве преступлением, а сама идея о том, что гомосексуализм можно вылечить, признана «вредной и вводящей в заблуждение».