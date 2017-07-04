Глава европейского представительства на Украине призвал к реформе СБУ

Глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли заявил о необходимости реформы Службы безопасности Украины (СБУ). Его слова во вторник, 4 июля, приводит агентство УНИАН.

«СБУ в значительной степени является нереформированной. Важно поскорее обеспечить, чтобы СБУ сосредоточилась на контрразведке и противодействии терроризму, а также прекратить ту ее деятельность, которая поручена [другим] правоохранительным органам», — заявил чиновник.

Он напомнил, что одной из таких функций СБУ является борьба с коррупцией. Мингарелли отметил, что в ЕС не наблюдают шагов украинской власти в этом направлении. «Мы говорим об этом украинской власти в течение уже длительного времени, но мы не видели никаких действий для принятия нового антикоррупционного законодательства», — подчеркнул он.

В конце июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что проблема коррупции на Украине тяжело поддается устранению из-за советского наследия. При этом он подчеркнул, что, несмотря на это, власти добились успехов в борьбе с этой проблемой.