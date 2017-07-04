Россиян попросили помочь не допустить публикации фейковых интимных фото

Столичный адвокат Эмиль Абдуллаев сообщил о попытке неизвестных получить выкуп за отказ от публикации сфальсифицированных снимков интимного характера с изображением его клиентки Валерии Якубовской. Об этом говорится в адвокатском запросе из «Первой столичной коллегии адвокатов», который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«3 июля моему доверителю Якубовской Валерии Николаевне (...) стали поступать от пока неустановленных лиц угрозы публикации в сети интернет ее фальсифицированных снимков интимного характера, если указанным вымогателям не будет заплачен выкуп в особо крупном размере», — говорится в документе.

Абдуллаев считает, что действия злоумышленников подпадают под статью о вымогательстве, в связи с чем просит свидетелей, которым предложат купить или опубликовать фейковые материалы, сообщить об этом ему. «Предоставившие информацию, позволяющую следственным органам найти лиц, причастных к преступлению, никогда об этом не пожалеют», — уточнил адвокат.

Ранее в июне сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии задержали в аэропорту Домодедово 27-летнего мужчину и 23-летнюю женщину, подозреваемых в вымогательстве 55 тысяч долларов у 37-летнего епископа Бишкекской и Кыргызстанской епархии Русской православной церкви. 28 июня на Тверской улице неизвестный требовал от него деньги. В случае отказа он грозил публикацией сведений, способных нанести вред священнослужителю.