Чартер из Паттайи в Хабаровск сел в Бангкоке из-за заболевшего россиянина

Экипажу чартерного перевозчика Azur Air, который совершал полет из Паттайи в Хабаровск во вторник, 5 июля, пришлось совершить незапланированную посадку в Бангкоке. Об этом агентству«Интерфакс» рассказал источник в авиакомпании.

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Причиной стало ухудшение состояния одного из пассажиров. Его госпитализировали в больницу в столице Таиланда.

Туристу, которым оказался 60-летний россиянин, стало плохо сразу после вылета из Паттайи. По предварительным данным, у него возникли проблемы с сердечно-сосудистой системой. «Экипаж принял решение совершить незапланированную посадку в Бангкоке. К трапу незамедлительно прибыла скорая помощь», — отметил собеседник агенства.

В конце мая в Краснодаре экстренно сел лайнер, направлявшийся из Москвы на турецкий курорт Бодрум. Это произошло из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. Мужчина затеял драку с соседями.