Патриарх Кирилл наградил губернатора Югры орденом РПЦ

Губернатор Югры Наталья Комарова получила орден «Славы и Чести» I степени Русской Православной церкви за помощь в строительстве храма Святой Троицы Кондинского Троицкого мужского монастыря в поселке Октябрьское, сообщает ugra-news.ru.

Указ о присвоении ордена подписал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, вручил награду епископ Югорский и Няганский Фотий. «Наталья Владимировна много делает для Югры. Большое спасибо за то активное участие к нашему историческому монастырю и содействие его возрождению», — сказал во время торжественной церемонии освящения колоколов владыка Фотий.

Свято-Троицкая церковь — один из немногих сохранившихся образцов каменного культурного зодчества на территории Западной Сибири, является памятником архитектуры первой половины XVIII века. Изначально при храме действовал мужской монастырь, позднее он стал женским. В эпоху СССР культовое сооружение подверглось разграблению. Работы по его восстановлению начались в 2010-ом году.

Орден «Славы и Чести» учрежден 25 марта 2004 года. Это второй по значимости орден РПЦ. Его девизом являются слова святого апостола Павла: «Слава и честь всякому, делающему доброе».