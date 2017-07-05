Громов рассказал о создании СМИ России и Китая нового информационного порядка

Заместитель руководителя администрации президента России Алексей Громов в ходе форума «Новое будущее сотрудничества России и Китая и роль СМИ» рассказал о формировании нового информационного порядка российскими и китайскими средствами массовой информации. Об этом 4 июля сообщает ТАСС.

По словам Громова, основными чертами нового устройства являются «профессионализм, ответственность, честность, уважение к зрителю и читателю, стремление информировать и просвещать», а также повышение медиаграмотности аудитории.

«Одновременно очень важно противодействовать монополизации медиарынка. Здесь, я думаю, мы в определенной сфере продвинулись. Монополизм, особенно в такой чувствительной сфере, как мы знаем, ведет к застою и упадку», — заключил представитель администрации президента России.

Он также отметил значение ответственной работы прессы в условиях, когда новые технологии могут применяться для распространения ложной информации и манипуляции общественным мнением. «Крупнейшие и наиболее авторитетные СМИ ни при каких обстоятельствах не должны утрачивать объективность, вовлекаться в информационные войны, забывать о высоких профессиональных стандартах и этике современной журналистики», — уверен Громов.

4 июля о ситуации в сфере средств массовой информации также высказалась главный редактор RT Маргарита Симоньян. Во время встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина она заявила, что СМИ двух стран могут вместе противостоять фейковым новостям.

Такие сообщения, по словам Симоньян, являются западней, в которую попадают миллионы людей, привыкшие доверять крупным медийным именам. «Откровенное вранье, которое раньше было уделом бульварных газет, теперь тиражируется уважаемыми СМИ и с их страниц переносится в уста свежеиспеченных мировых лидеров. Это удобно всем: и прессе, которая это делает, и лидерам», — отметила она и призвала журналистов двух стран объединиться для борьбы с ложью.