В Совфеде объяснили пользу отправки в Сирию наблюдателей из СНГ

Военные наблюдатели из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) смогут обеспечить объективный анализ обстановки в Сирии, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Его слова приводит РИА Новости в среду, 5 июля.

«При участии представителей СНГ уже нельзя будет скрыть информацию, устраивать провокации», — сказал сенатор. Он выразил надежду на то, что страны ОДКБ первыми откликнутся на предложение российской стороны направить контингент в ближневосточное государство для совместного мониторинга в зоне деэскалации.

Материалы по теме Сирия: война миров или будущее сегодня Контуры завтрашнего миропорядка и промежуточный итог ближневосточного конфликта

Ранее в среду глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев заявил, что Москва обратилась к странам СНГ с призывом рассмотреть вопрос отправки военных наблюдателей для миротворческой миссии в Сирии.

О том, что российские наблюдатели могут поехать в сирийские зоны безопасности, сообщалось 4 мая.

Меморандум о создании зон безопасности в Сирии был подписан в Астане 4 мая странами-гарантами Россией, Турцией и Ираном. Документом предусматривается возможное создание четырех зон: в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хамы; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. На этих территориях запрещается применение оружия.