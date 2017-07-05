Россия
 

В Совфеде объяснили пользу отправки в Сирию наблюдателей из СНГ

Перейти в «Мою Ленту»

Военные наблюдатели из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) смогут обеспечить объективный анализ обстановки в Сирии, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Его слова приводит РИА Новости в среду, 5 июля.

«При участии представителей СНГ уже нельзя будет скрыть информацию, устраивать провокации», — сказал сенатор. Он выразил надежду на то, что страны ОДКБ первыми откликнутся на предложение российской стороны направить контингент в ближневосточное государство для совместного мониторинга в зоне деэскалации.

Ранее в среду глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев заявил, что Москва обратилась к странам СНГ с призывом рассмотреть вопрос отправки военных наблюдателей для миротворческой миссии в Сирии.

О том, что российские наблюдатели могут поехать в сирийские зоны безопасности, сообщалось 4 мая.

Меморандум о создании зон безопасности в Сирии был подписан в Астане 4 мая странами-гарантами Россией, Турцией и Ираном. Документом предусматривается возможное создание четырех зон: в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хамы; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. На этих территориях запрещается применение оружия.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Москва предложила СНГ направить в Сирию контингент для совместного мониторинга
В Москве рассказали о российской военной полиции в сирийских зонах безопасности
Россия допустила отправку своих наблюдателей к зонам безопасности в Сирии
Последние новости
Саудовская Аравия объявила о продолжении бойкота Катара
The Moscow Times закрыла бумажную версию и уволила главреда
Сторонники Мадуро ворвались в парламент и ранили нескольких депутатов
В Гидрометцентре ответили на критику промокшего под дождем Жириновского
Фонд кино потребовал 51 миллион рублей у продюсеров «Защитников»
Киев обяжет информировать СБУ о концертах российских артистов на Украине
Отец братьев Буре перенес инсульт
Другие материалы рубрики
Россия10:48Сегодня

«Бога бойтесь, царя чтите»

Что думают о восстановлении монархии представители российских церквей и религий
18:45Сегодня

Обманувшие клиентов на 7 миллионов рублей лжеэкстрасенсы пойдут под суд в Москве  

19:42Сегодня

Виктор Садовничий рассказал о конкурсе на бюджетное отделение МГУ

18:40Сегодня

В Подмосковье создадут музей истории спорта

Россия00:03 4 июля

«Природных аномалий станет больше»

Климатолог — о том, каких катаклизмов ждать в ближайшем будущем
18:20Сегодня

Соратник Мальцева националист Горский задержан в Москве

04:01Сегодня

Стритрейсерша Багдасарян отбыла шестидневный арест  

18:20Сегодня

Госдума одобрила 10-летний запрет на работу в госорганах для уклонистов

Россия00:01 1 июля

Родила — убила

Почему матери лишают жизни новорожденных детей
17:46Сегодня

Выпускников уральской школы заставили отработать аттестаты

20:24 4 июля

Большая часть Подмосковья перешла на единые тарифы ЖКХ

16:50Сегодня

В Госдуме разглядели начало конца русофобских настроений в ПАСЕ

Россия
«Бога бойтесь, царя чтите»
Что думают о восстановлении монархии представители российских церквей и религий
Обманувшие клиентов на 7 миллионов рублей лжеэкстрасенсы пойдут под суд в Москве
В Совфеде объяснили пользу отправки в Сирию наблюдателей из СНГ
«Природных аномалий станет больше»
Климатолог — о том, каких катаклизмов ждать в ближайшем будущем
В Подмосковье создадут музей истории спорта
Соратник Мальцева националист Горский задержан в Москве
Госдума одобрила 10-летний запрет на работу в госорганах для уклонистов
Все материалы
Мир
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
Город без бога
Как живут в самой страшной из бразильских фавел
Друг у ворот
Какой будет битва за столицу ИГ и что ждет Ракку после освобождения
Москва предложила СНГ направить в Сирию контингент для совместного мониторинга
Саудовская Аравия объявила о продолжении бойкота Катара
Углубление в скале — все, что осталось от гигантской статуи Будды в афганском БамианеСпасти и сохранить
Можно ли уберечь памятники культуры от боевых действий и терактов
Большой венесуэльский секрет
Несмотря на массовые протесты в стране, президент Мадуро остается у власти
Все материалы
Бывший СССР
Дело о «советской агрессии»
Почему Литва обвиняет россиян в вильнюсских беспорядках 1991 года
Генштаб Украины закрыл воздушное пространство над Запорожьем
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Делегации России и ополченцев Донбасса покинули переговоры в Минске
Разведчики ДНР обнаружили новую группу польских женщин-снайперов
СМИ узнали о торговле госнаградами в администрации Порошенко
ДНР предложила Украине свой уголь
Все материалы
Финансы
Подняли рост за здравие
Кто стоит за фейковым повышением экономической привлекательности Украины
Экономике России посулили рост на один процент
Административные расследования в отношении бизнеса приравняют к проверкам
Sberbank CIB назвал некритичным возможный отток средств НПФ из «Открытия»
Украина понадеялась на получение нового транша МВФ осенью
Ткачев пообещал не оставить Россию без хлеба
Минфин снизит закупки валюты в 608 раз
Все материалы
Бизнес
Рынок на подпорках
Как работают новые программы господдержки автоотрасли
Больше чем кролики
О том, как под Брянском решили разводить французских кроликов
«Оцениваю нашу работу на Кубке конфедераций на отлично»
Директор по спецпроектам «МегаФона» о результатах генеральной репетиции ЧМ-2018
«Аэрофлот» удвоил компенсацию на питание при задержке рейсов в Шереметьево
Raiffeisen Bank допустил потерю «Системой» контроля над долей в МТС
В Китае построили солнечную электростанцию в форме панды
«GM-АвтоВАЗ» отзовет 2,7 тысячи Chevrolet Niva из-за дефекта топливных баков
Все материалы
Силовые структуры
Фрегат «Адмирал Макаров» у стенки петербургского МорвокзалаФлоту стало тесно
Что нового показал военно-морской салон в Петербурге
Спят усталые
Из-за чего произошла унесшая 14 жизней автокатастрофа в Татарстане
Кражи порядка
Как блюстители закона становятся жертвами преступников
В чужом пиру хищение
Как любительницы вечеринок оказались на скамье подсудимых
Появилось видео запуска российскими Ту-95 ракет по целям в Сирии
Иран поставил на боевое дежурство С-300
Российские Ту-95 ударили крылатыми ракетами Х-101 по объектам ИГ
Все материалы
Наука и техника
Жертвы обстоятельств
Что заставляло обычных немцев безжалостно истреблять другие народы
Всех зальет
Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете
Другое наклонение
Чем займется Россия после уничтожения МКС
Раскрыт дизайн безрамочного смартфона Nokia
Программист запустил «Тетрис» на паяльнике
По Assassin's Creed снимут анимe
Смартфоны Nokia получат процессор от Xiaomi
Все материалы
Спорт
Майкл ДжорданСпортсмем года
Плачущий Джордан и другие атлеты, ставшие мемами
Станислав Черчесов«Черчесов ведет себя как царь, и игроков это не устраивает»
Бунт в сборной России — миф или реальность?
Не подкосились ноги
Самые безумные поступки болельщиков во время Кубка конфедераций
Отец братьев Буре перенес инсульт
Россиянин Медведев проиграл во втором круге Уимблдона
Мутко рассказал об изменениях лимита на легионеров в российском футболе
Родившая в декабре Азаренко обыграла Веснину на Уимблдоне
Все материалы
Культура
Даниил ГранинПоследний, кто помнил войну
О советском и постсоветском писателе Данииле Гранине
Серж Танкян«Я большой фанат Высоцкого»
Серж Танкян из System Of A Down о русской музыке, кино и мигрантах
Даниил Гранин«Не хочу быть авторитетом»
Даниил Гранин о чуде, войне, Сталине, теологии и любви
Фонд кино потребовал 51 миллион рублей у продюсеров «Защитников»
Киев обяжет информировать СБУ о концертах российских артистов на Украине
Бывший лидер The Smiths обвинил полицейского в терроре из-за проверки документов
Рок-фестиваль без мужчин пройдет в Швеции для профилактики изнасилований
Все материалы
Интернет и СМИ
Во славу сатаны
Как стать звездой дэт-метала, если ты рабочий из Свердловской области
Билан взбесился из-за слухов о своей смерти
За «Mercedes Pullman Бориса Ельцина» попросили более 33 миллионов рублей
Создатели вируса Petya тайно вывели полученные от жертв деньги
78-летняя бабушка из Казахстана покорила интернет рэпом про житуху с курочками
«Это только начало»
Москву накрыла сильнейшая гроза и «ветхозаветный потоп»
Опускающегося на атомную подлодку президента Франции сравнили с Джеймсом Бондом
Все материалы
Ценности
С дождем играют!
Как не промокнуть нынешним летом
Российский часовщик пустит часы с торгов в пользу детей с миопатией Дюшенна
Перекупщики запросили за вещи Louis Vuitton x Supreme полмиллиона рублей
Chanel посвятила коллекцию от кутюр Парижу
Bentley отделал интерьер машины армированным наночастицами титана углеволокном
Москвичкам предложили кольца на три пальца от британо-грузинского бренда
Объявлена дата начала продаж кроссовок для фанатов «Чужого»
Все материалы
Путешествия
«В Сочи можно отдохнуть за 12 тысяч в неделю»
Генеральный менеджер AZIMUT Роза Хутор о летнем отдыхе в горах
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Крокодил откусил часть конечности справлявшему в океан нужду туристу
Подросток прилетел из Лондона в Лагос в отсеке для шасси
Авиакомпания рассказала о попытках пассажиров пронести в лайнер ванну и корову
Чартер из Паттайи в Хабаровск сел в Бангкоке из-за заболевшего россиянина
В Сочи туристам предлагали сфотографироваться с покрашенным под панду чау-чау
Все материалы
Из жизни
MTV MUSIC AWARDS, LOS ANGELES, AMERICA - 1998 Rose Mcgowan and Marilyn Mason 1998Срам десятилетия
От стрингов до «голого платья»: одежда, возмущавшая общественность в разные годы
«Теперь мой дом — не Москва, а Хельсинки»
История россиянки, переехавшей в Финляндию
Бородатые снежинки
Мужчины — новый слабый пол: топ-10 аргументов в защиту этого тезиса
Американец за десять минут съел 72 хот-дога
В Сочи чайка увернулась от столкновения с дроном
Во Флориде полицейские спасли оставленного в машине питбуля
Страдавшая от насмешек из-за цвета кожи африканка стала моделью
Все материалы
Тест-драйв VW Amarok c дизелем
Длительный тест возможно лучшего пикапа в России
Кто делает самые эпатажные автомобили в мире
История тюнинг-ателье: великий и ужасный Mansory
30 самых продаваемых машин в мире
Какие автомобили лучше всех продаются в 2017 году
Самые большие двигатели в мире
Думаете, 6,2 литра V8 это много? Ха-ха-ха
Audi дала потрогать новую A8 с закрытыми глазами
На Auto.ru выставили на продажу лимузин Бориса Ельцина
У самой дорогой Lada 4×4 появился камуфляж
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы