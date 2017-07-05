СМИ узнали о торговле госнаградами в администрации Порошенко

Администрация президента (АП) Украины Петра Порошенко за деньги включает желающих в списки представленных к государственных наградам. Об этом 4 июля сообщает «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники в АП.

По информации собеседников издания, цена на получение государственной награды составляет от трех до 10 тысяч долларов. например, звание «Почетный юрист» стоит пять тысяч долларов, а орден «За заслуги» — 10 тысяч. По словам источников «Страны», нелегальным бизнесом занимаются в Комиссии государственных наград при АП, а также в других органах центральной и местной власти, которые готовят представления для администрации главы государства.

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Желающие могут приобрести даже высшую степень отличия — звание Героя Украины. Издание отмечает, что за право ношения Золотой звезды бизнесмены предлагали до миллиона долларов.

В январе администрации президента Украины пришлось назвать технической ошибкой награждение орденом Свободы поэта Василия Квасновского. До этого главный раввин Украины и Киева Моше-Реувен Асман обратился к Порошенко с просьбой пересмотреть указ о награждении Квасновского, так как книги последнего, по его словам, «пропитаны ненавистью к евреям».